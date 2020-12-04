美國將領：美軍應徹底AI化 維繫對中優勢

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（法新社華盛頓3日電） 美國國防部最高將領密利（Mark Milley）今天說，如果要維持對中國的優勢，美軍必須全面接受機器人學和人工智慧（AI）技術。

美國參謀首長聯席會議主席密利也說，美國必須更廣泛地在亞洲部署配備長程飛彈的更小型、戰力更強的單位，以牽制美國的大敵。

密利在美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute ）華府國防論壇（Defense Forum Washington）線上座談會中說：「我們正身處戰爭性質發生根本性變革。」

密利表示，精確導引武器、無人機和其他智能裝備及先進衛星通訊使用廣泛，最能主宰這些領域的人將成為戰爭中的「決定性」要角。

他說：「我們的感知能力驚人。我們今天看見的世界是前所未見。我們可以觸及、追蹤、查看及辨識」還說在具備長程精準武器下，「若能發現，就能打到，這很基本，而這對未來的戰鬥有巨大的影響」。

他說：「如果加入人工智慧，做到人與機器合作，加入機器人學、投入精準武器及戰場感知與發現能力、增添一些極音速武器，（在全球戰場上）根本性的優勢就會轉移到我們這兒。」

密利表示，機器人武器在10或15年內就會無所不在，而中國正快速發展這類實力，「他們不僅想趕上我們，還想超越、主宰我們，想在本世紀中期就能在武裝衝突中擊敗我們」。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任後，密利料將留任。

密利表示，美國應縮減海外軍事基地的常駐人員，，並說在南韓和巴林等地的永久軍事基地應加強人員輪調，以免美軍、軍眷及職員易淪為攻擊目標。

密利說：「我不是個美國在海外、在其他國家有大型永久軍事基地的熱衷者。駐軍規模較小、分布更廣，難以被偵測，將是未來軍事的關鍵。」

密利還說，為防中國在衝突中取得西太平洋控制權，美國應在菲律賓、越南及澳洲派駐陸基單位，操作可遏阻中國海軍艦艇的長程精準飛彈連隊。

© 2020 AFP