美國對衣索比亞經濟制裁 美議員：讓中國有機可趁

（法新社華盛頓30日電） 衣索比亞因內戰人權爭議，將於1月1日失去對美國貿易出口的優惠，但美國議員警告，此舉恐適得其反，對衣國人民造成不成比例的傷害，並使中國能加強在非洲之角的經濟立足點。

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法新社報導，美國總統拜登11月2日宣布，美國的長期合作夥伴、非洲大陸第2人口大國衣索比亞2022年起不再適用「非洲成長暨機會法」（AGOA），以制裁衣國當局在與泰格瑞省（Tigray）叛軍進行一年戰事中的「嚴重侵犯人權」行徑。

衣索比亞政府大力遊說希望拜登回心轉意，並估計這一2000年生效的法律直接或間接支持了100萬個工作機會。此法允許大多數衣國商品免稅進入美國市場。

美國參議院和眾議院的非洲小組委員會主席聯名致函敦促拜登重新考慮這一「突兀」之舉，聲稱最近叛軍的撤退開啟了透過外交途徑解決問題的機會。

民主黨籍的參議員範霍倫（Chris Van Hollen）和眾議員巴斯（Karen Bass）在聯名信中表示：「我們擔憂，暫停AGOA（帶來的）效果將適得其反，對最脆弱的衣索比亞人造成不成比例的傷害，卻又無助於停止戰爭。」

範霍倫和巴斯指出：「此外，這一決定讓中國強化其在非洲之角（Horn of Africa）的經濟立足點。」範霍倫和巴斯均從衣索比亞裔聚集的選區所選出來。

「美國-衣索比亞公共事務委員會」（AEPAC）主席特格努（Mesfin Tegenu）承認，拜登不太可能在1月1日之前收回成命，但拜登「大筆一揮」就可以重新接納衣國。

特格努形容衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）政府是衣國「有史以來最親西方的政府」，並說終止衣國的貿易優惠待遇只會邀請北京插旗衣國。

© 2021 AFP