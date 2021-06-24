美國少女社群網站罵髒話 最高法院認屬言論自由

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（法新社華盛頓23日電） 美國一名少女因在社群網站發送充滿髒話的訊息而被學校懲處，案件鬧上法院，由於涉及網路時代的言論自由，備受關注。最高法院今天裁定，這名少女的行為受言論自由規範保障。

2017年，賓夕法尼亞州馬哈諾伊鎮（Mahanoy）中學學生李威（Brandi Levy），在校外於社群媒體上傳她比中指和一連串髒話的訊息，被罰一年不得參加啦啦隊活動，當時她14歲。

她在訊息中寫道：「去你的學校去你的壘球去你的啦啦隊去你的一切。」

她告訴美國民權聯盟（ACLU）：「我參加啦啦隊校隊選拔，但沒入選，我很不高興。」民權聯盟在法庭上代表李威。

最高法院9名大法官中，除了一人之外，其餘均認為李威的學校沒有理由因她在校外於Snapchat發送的訊息而懲處她。

不過，最高法院的裁定也強調，學校可因學生在校外的某些言論施以懲罰，例如騷擾或威脅，這在社群媒體盛行的時代有着重要的微妙含義。

此案攸關美國約5000萬名公立學校學生在網路和社群媒體時代的言論自由權利。許多學校和教育工作者認為，霸凌、威脅、欺瞞和騷擾頻頻在網路世界發生，他們制止這些行為的權限不應僅限於校內。

李威被懲處後，她的父母依據美國憲法所保障的言論自由提出質疑。法院裁定，以李威一案來說，學校不能管控學生在校外的言論。

法院表示：「在此案中，學校教導禮儀的重要性不足以凌駕（李威的）自由言論利益。」裁定還提到，公立學校是「民主的搖籃」，必須鼓勵意見交流，甚至包括「不受歡迎」的意見。

1969年，美國最高法院允許學生戴上象徵反越戰的黑臂章，但同時表明，引起混亂的言論仍會受懲。而在李威一案，法院認為，並無證據顯示學校活動「嚴重混亂」到足以限制言論的地步。

李威認同最高法院的裁定，她說，學校做得太過份了。她在聲明中表示：「我那時很沮喪，我當時才14歲，我只是用和現在年輕人一樣的方式來表達不滿。」

© 2021 AFP