美國就業數據優於預期 亞股樂觀勁揚

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（法新社香港26日電） 美國公布的就業數據優於預期，且美國總統拜登承諾要讓疫苗接種目標增加一倍，雙重利多緩和投資人近期對歐洲染疫人數激增和恢復封鎖措施的疑慮，亞洲股市今天多數勁揚收高。

數據顯示美國上周初次申請失業給付人數跌破70萬，為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來首見。消息使得投資人對於全球最大經濟體美國的情勢正在好轉更加感到樂觀。美國股市三大指數昨天應聲收紅。

拜登（Joe Biden）昨天也在上任後首場記者會上承諾，要在任期滿100天前讓美國施打的COVID-19疫苗數量達到2億劑。令人期待美國或許能逐漸解除嚴格的防疫限制措施，好讓民眾日常生活能提前恢復正常，並再度開始消費。

不過，股票交易商持續關注歐洲疫情發展。當地領導人一直難以加快疫苗接種進度，又得努力防止新一波疫情再起。包括德國和法國等一些歐洲國家已被迫恢復嚴格限制措施，令人擔憂歐洲經濟恐比疫苗施打進展迅速的英美更晚走出危機。

亞洲股市今天追隨美股昨夜漲勢走揚，東京、香港和上海股市全都收高1.6%，台北股市收漲1.5%，首爾收高1.1%，雪梨和新加坡股市收漲0.5%，吉隆坡、曼谷和雅加達股市也全數收紅。但威靈頓和馬尼拉股市則收跌。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP