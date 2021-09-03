美國就業數據預料樂觀 亞股普遍收高

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（法新社香港3日電） 在美國就業報告將在今晚公布前，美國股市昨天收盤再創新高，帶動亞洲股市今天終場普遍上揚。日本首相今天預告將下台，引發外界期待會有新的振興措施，東京股市應聲勁揚領漲。

本周股市表現強勁，原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情迅速擴散，在8月大多數時間影響投資人信心，但如今市場對經濟復蘇展望的樂觀看法已超越這類憂慮。

美國昨天公布，上周初次申請失業給付人數低於預期，且是去年3月以來最低數字，為即將公布的8月非農業就業報告帶來正面預告。這份報告可能為美國聯邦準備理事會（Fed）規畫如何退出超寬鬆貨幣政策帶來重要指引。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周暗示，美國央行不會急於減碼金融支援，且對於升息甚至會更謹慎。觀察家表示，若就業報告數據強健，很可能意味聯準會將提前而非延後行動。

美國上周申請失業給付人數公布後，美股標普500和那斯達克指數收盤應聲攀上新高水準。熱絡買氣延續到今天亞股。

日本首相菅義偉今天宣布將不參與自民黨總裁選舉，實際上結束自身任期，並開啟接班人競爭大門。東京股市收盤應聲勁揚2.1%。

分析師指出，日股多頭動力來自投資人冀望下一位日本首相將推動大規模支出方案，來支持受到疫情嚴重打擊的日本經濟。菅義偉去年競爭黨魁時的對手岸田文雄昨天便呼籲政府支出數十兆日圓來對抗疫情衝擊。

雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷、吉隆坡、雅加達和孟買股市今天也全數收高。

不過，香港股市收跌0.7%，上海股市收低0.4%，新加坡股市也收黑。

中國電子商務巨擘阿里巴巴今天宣布投入人民幣1000億元（約新台幣4300億元）支持政府的「共同富裕」項目，引發投資人擔憂公司獲利受到影響，阿里巴巴在港股掛牌股價應聲收挫3%多。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP