美國徵召民航機協助阿富汗撤離行動

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（法新社華盛頓22日電） 美國政府今天罕見動用「民間後備航空隊」機制，徵召數家美國主要航空公司協助載運撤離阿富汗人員。

五角大廈發布聲明表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已啟動「民間後備航空隊」（Civil Reserve Air Fleet，CRAF），來協助載運數萬名逃離阿富汗首都喀布爾（Kabul）飛抵美國在中東基地的人士，將他們運送到其他地點。

美國史上僅2次動用過民間後備航空隊，分別在1990至1991年波斯灣戰爭（Gulf War）期間及2002至2003年入侵伊拉剋期間，都用於載運部隊。

五角大廈在聲明中說：「美國國防部的戰力投送和商用產業密不可分。後者在達成日常和突發任務方面，提供不可或缺的運輸能力和全球網絡。」

聲明指出，包括美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Air Lines）、達美航空（Delta Air Lines）、亞特拉斯航空（Atlas Air）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）和全能國際航空（Omni Air International）等美國民航企業，合計將提供18架飛機，來協助數十架美軍運輸機進行疏散行動。

這些民航機不會進出喀布爾，而是會從卡達、巴林和阿拉伯聯合大公國的美軍基地載人前往歐洲國家，接着再將許多人載送到美國。

五角大廈昨天表示，自從14日任務開始以來，美軍已將1萬1700人撤離阿富汗，其中2500人是美國人。這些撤出的人許多是先飛往卡達或科威特。

自從阿富汗政權上周末意外迅速落入民兵組織塔利班（Taliban）手中，數以萬計阿富汗人和外國人試圖從喀布爾機場逃離，美國政府因撤離場面混亂而飽受批評。

根據美國總統拜登（Joe Biden）的說法，需要從阿富汗撤離的美國人最多有1萬5000名。他還表示，白宮希望至少將5萬名阿富汗友人和他們的家屬救出國。

© 2021 AFP