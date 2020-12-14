美國恐怖主義資助國黑名單 蘇丹正式獲除名

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（法新社蘇丹喀土穆14日電） 美國駐蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的大使館宣布，美國今天正式把蘇丹從恐怖主義資助國黑名單移除。距離蘇丹被納入黑名單已過了27年。

美國大使館在臉書（Facebook）寫道：「45天前通知國會的期限已滿，國務卿已簽署通知，宣告取消認定蘇丹為恐怖主義資助國，今（12月14日）起生效，將於聯邦公報（Federal Register）公告。」

美國總統川普（Donald Trump）10月宣布將把蘇丹除名。由於被列入黑名單嚴重阻礙外國投資，平民支持的蘇丹新政府渴望獲得除名。

根據協議，蘇丹同意支付3億3500萬美元，來補償美國1998年和2000年遇襲案的倖存者和受害者家屬。

1998年，美國駐肯亞、坦尚尼亞大使館雙雙遭到攻擊；當年蘇丹獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）給予恐怖組織蓋達（Al Qaeda）支持。2000年的事件則為美國海軍驅逐艦柯爾號（USS Cole）在葉門沿海遭到攻擊。

巴席爾被推翻後，去年上任的蘇丹過渡政府也同意承認以色列，而這正是川普的一大目標。不過喀土穆當局試圖淡化兩者關係。

川普是在10月26日告知國會決定把蘇丹移出黑名單。依據美國法律，除非國會否決，否則除名將於45天後生效。

© 2020 AFP