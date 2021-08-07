美國恐怖主義黑名單 新增5名非洲聖戰組織成員

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（法新社華盛頓6日電） 美國國務院今天將5名涉嫌為非洲伊斯蘭聖戰組織高階成員的份子新增至恐怖主義黑名單，禁止他們使用可能在美國境內擁有的房地產或權益。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明說，這5人的為首份子是莫三比克伊斯蘭國（ISIS）組織的高級指揮官歐瑪（Bonomade MachudeOmar），他領導了今年3月對莫國帕爾馬鎮（Palma）愛瑪樂飯店（Amarula Hotel）的血腥攻擊。

在帕爾馬鎮襲擊事件中，據報這些聖戰份子將當地居民斬首，並在建築物中打劫，殺害了至少十多人並導致超過8000人流離失所。布林肯指出，歐瑪並犯下了在莫三比克和坦尚尼亞的其他攻擊案。

增列國務院恐怖主義黑名單者還包括希塔（Sidanag Hitta）和布萊馬特（Salem ould Breihmatt），他們都是蓋達（Al-Qaeda）組織在馬利分支團體「伊斯蘭後衛」（Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin）的高層領導人。

5人中的另2人是極端主義武裝團體「青年黨」（al-Shabaab）的發言人拉吉（Ali Mohamed Rage），以及行動計畫人員阿比狄卡迪爾（Abdikadir MohamedAbdikadir）。（譯者：張璦/核稿：張佑之）

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