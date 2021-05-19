美國打擊針對亞太裔仇恨犯罪 國會通過法案

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（法新社華盛頓18日電） 美國亞裔民眾遭攻擊案件顯着增加，包括新型冠狀病毒疫情期間發生多起命案。國會議員今天將一項旨在防範亞裔美籍人士遭受暴力對待的反仇恨法案呈送總統拜登，待簽署後生效。

「2019冠狀病毒疾病仇恨犯罪法案」（COVID-19 Hate Crimes Act）數周前在聯邦參議院獲得近乎無異議的支持後，今天在眾院也得到民主、共和兩黨大力相挺，以364票比62票的結果通過。

拜登也支持這項立法。這項法案將加快檢視針對亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）所遭受與COVID-19疫情有關的仇恨犯罪，提高公眾對此問題的意識，並為各州及地方政府打擊仇恨犯罪提供指引。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在社群媒體推特（Twitter）上推文表示，拜登「期待本周稍後在白宮將這項重要法案簽署成法」。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，在加強全國反對亞太裔族群遭受暴力的重要性上傳達一致的訊息，至關重要。

裴洛西在眾院議場內說道：「這些措施對於解決美國讎恨犯罪問題將帶來重大改變，不僅在疫情期間，還有未來許多年。」

裴洛西指出，2020年3月到2021年3月期間，針對亞太裔的歧視和暴力事件，獲報超過6600起。

這類事件包括年長者遭攻擊、店家被破壞，還有影片顯示亞裔美國人遇刺、被毆，或在公共場所遭受具有敵意的對待。

裴洛西表示，擔任緊急應變人員和醫護工作者的亞裔美籍人士為數眾多，「有鑒於亞太裔社群在疫情期間的種種英勇行為，這類攻擊事件顯得更為可恥」。

© 2021 AFP