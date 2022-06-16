美國捐贈COVID-19兒童疫苗 首批送往尼泊爾蒙古

（法新社華盛頓15日電） 美國政府今天宣布，開始捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給國外孩童，第一批疫苗將運往尼泊爾和蒙古。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，跟聯合國（UN）支持的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）進行合作，將有220萬劑用於5至12歲兒童的疫苗送往尼泊爾，另有30萬劑疫苗送往蒙古。

布林肯在一場因應COVID-19疫情的會議上說：「我們已經為需要它們（疫苗）的國家做好更多準備。」

美國最初優先在國內使用COVID-19疫苗，之後一直是疫苗捐贈海外的領導國家。布林肯本周指出，已經向外國運送5億5000萬劑疫苗，大約是美國承諾在今年底之前提供疫苗量的一半。

儘管國內部分民眾對施打疫苗猶豫不決，但美國在兒童接種疫苗方面的努力也處於領先。

美國總統拜登（Joe Biden）政府試圖將捐贈疫苗與中國和俄羅斯的努力相比較，認為這些對手國家雖然行動迅速，但有商業或政治動機。

美國已把疫苗捐贈的重點放在孟加拉和巴基斯坦為首的人口密集開發中國家。

布林肯還說：「美國繼續全神貫注於對抗疫情，讓全世界為接下來發生的任何事情做好更充分準備和更好防衛。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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