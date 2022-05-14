美國接見緬甸反對派領袖 軍政府抨擊雙標

（法新社仰光13日電） 緬甸軍政府今天抨擊美國，在目前與東南亞國家協會各國領導人召開的峰會中忽視軍政府的存在，並與緬甸反對派領袖會面；軍政府誇耀緬甸與「強大」中國之間的關係。

廣告 繼續瀏覽後續

美方一再譴責去年緬甸軍方發動政變，推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，因此美國政府已對緬甸軍方高層人物實施制裁。

美國總統拜登（Joe Biden）本周與東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）各國領袖在華府舉行峰會，但並未邀請緬甸軍政府派員出席。

翁山蘇姬所屬政黨已遭軍政府宣布解散，由該黨籍國會議員主導的「全國團結政府」（National Unity Government）成員應邀到華府，會晤了美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），但並未代表緬甸出席峰會。

緬甸軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴法新社，美國會見全國團結政府是一種「雙重標準」的作法。全國團結政府正努力推翻政變，因此被軍政府宣告為「恐怖」組織。

紹敏通並說：「在亞太地區，中國是個強大的國家。我們的國家正與強大的中國和印度打交道並建立關係。」

中國是緬甸軍政府的主要盟友，拒絕將緬甸軍方奪權稱為政變。北京當局上個月表示，「無論局勢如何變化」，都會協助緬甸守護主權、獨立和領土完整。

© 2022 AFP