美國提案制裁阿富汗人道豁免 中國唱反調

（法新社美國聯合國20日電） 中國今天在俄羅斯支持下，在安理會反對美國一項施壓阿富汗塔利班的決議草案。中方主張人道援助本就應及於全體阿富汗人，一切人為設定的條件或管制都無法接受。

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外交官員透露，2015年起針對塔利班實施的制裁，目前沒有人道豁免規定，使得人道救援工作者在與受制裁對象所領導的部門往來資金時，會觸犯制裁令。

不願具名的外交員官告訴法新社，美國所提草案中有一條款，賦予阿富汗制裁委員會可在考量必要性後，給予「免除資產凍結」的豁免，以便促進阿富汗的人道援助；中方要求這項條款應刪除。

但另一外交官員證實，中國不贊成這種依個案豁免的機制妨礙全面人道援助。在處理阿富汗事務的立場上，中國原則上反對制裁塔利班。

中國常駐聯合國代表張軍透過推特（Twitter）發文：「人道援助與確保生計的救助，務必及於全體阿富汗人民，不得有任何阻礙，一切人為設定的條件或管制都為人所無法接受。」

外交消息來源透露，美國本盼這項草案能獲安理會其他14個會員首肯，21日交付表決。

美國後來放棄這條附帶個案情況的爭議條款後，晚間又遞交另份提案，改為在一年期間內，人道援助不會被視為違反制裁。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）說：「當前金融體系的流通與穩定迫在眉睫，這不只是為確保阿富汗民眾的生計，也是為了讓人道主義組織能夠因應。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳亦偉）

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