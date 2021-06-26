美國撤軍近尾聲 拜登籲阿富汗決定自己的未來

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（法新社華盛頓25日電） 美國從阿富汗撤軍再過數月將完成，總統拜登今天在白宮會見阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）及其前政敵阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。拜登呼籲阿富汗決定自己所想要的未來。

美國在阿富汗長達20年戰爭後，最後一批美軍行將撤離，而阿富汗政府軍則是為擊退塔利班（Taliban）進逼而艱苦奮戰。

在白宮橢圓形辦公室，拜登身旁坐着甘尼和阿富汗和平委員會主席阿布杜拉，他稱兩人為老朋友，並說儘管美國從阿富汗撤軍，美國對富汗的支持不會終止。

拜登說：「阿富汗必須決定自己的未來、自己所想要的未來。」他並說，無意義的暴力，必須終止。

甘尼則說，阿富汗安全部隊在今天已經光復6個地區。他並說，他尊重拜登的決定，而兩國的夥伴關係正邁入新階段。

「我們決心要團結一致，緊密的合作。」

甘尼在國內深陷困境，要面對塔利班勢力擴大、炸彈攻擊和暗殺，以及喀布爾的政治內訌，也要面對2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增。

在美國撤軍同時，這次白宮會談對甘尼可能深具價值，在甘尼能否獲得美方新的協助上具有象徵意義，因為這次會談將被視為確認了拜登對他的支持。

拜登已要求國會批准明年33億美元對阿富汗安全援助；此外，拜登政府目前正派送300萬劑疫苗，以協助阿富汗抗疫。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP