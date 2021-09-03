美國撤軍阿富汗後 歐盟考慮成立快速反應部隊

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（法新社斯洛維尼亞布多堡2日電） 歐洲聯盟國防部長今天齊聚一堂，考量成立歐洲快速反應部隊的提案，因為在美國主導自阿富汗撤軍期間，歐盟遭邊緣化。

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）掌權後，喀布爾機場出現亂象，各界敦促歐盟發展自身聯合軍事能力，以快速因應危機的呼聲日益升高。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在斯洛維尼亞參加完會議後告訴記者：「阿富汗撤軍事件展現了，我們將為戰略自主性的不足付出代價，往前邁進的唯一方式是結合我們的部隊，以及提升自己的能力與採取行動的意願。」

他說：「如果我們希望可以自主採取行動，不要依賴別人做出的決定，即使那些人是我們的朋友與盟國，那就必須發展自己的能力。」

其中一項提案是成立5000人部隊，這項計畫最早是在今年5月提出，將在11月公布草案。

然而，這項提案尚未獲得歐盟廣泛支持，至於成立這類部隊的是否涉及政治意願，目前還有很多疑慮。舉例來說，歐盟從未運用2007年成立的戰鬥群系統。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）發表文章寫道：「歐盟與其成員國必須在全球扛起更大責任，捍衛我們的利益與價值，並保護我們的公民。」

米歇爾說：「阿富汗撤軍引發的混亂局面，逼迫我們加速審慎思索發展歐洲防禦能力。」

© 2021 AFP