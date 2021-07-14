美國撤軍阿富汗 前總統小布希批一大錯誤

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（法新社柏林14日電） 美國前總統小布希（George W. Bush）今天批評北大西洋公約組織（NATO）部隊自阿富汗撤軍，留下當地平民遭激進組織塔利班（Taliban）「屠殺」，令人傷心。

小布希（George W. Bush）告訴德國之聲（Deutsche Welle）：「阿富汗的婦女將蒙受說不出口的傷害。這是一大錯誤...徒留他們給那些殘暴的人屠殺，這讓我傷心。」

法新社報導，小布希表示，他相信德國總理梅克爾（Angela Merkel）也有同感。2001年9月11日，美國紐約世界貿易中心遭恐怖攻擊後，時任總統的小布希派兵前往阿富汗。

執政長達16年的梅克爾今年稍後將卸任，退出政壇。小布希說，梅克爾帶來「位居要職的格調和尊嚴，並做出艱難的決定」。

美國和北約部隊5月初展開阿富汗撤軍，預計9月11 日前完成撤離，距離他們來到這個遭戰火蹂躪國家約莫20年。

美國總統拜登（Joe Biden）4月詳述這項最終撤軍行動時，原本還有2500名美軍和7500名北約部隊駐在阿富汗，但如今多已經撤離，留下阿富汗政府軍對抗有恃無恐、似乎一心想取得軍事勝利的塔利班。

聯合國11日表示，阿富汗境內衝突攀升，各地遭受更多苦難，同時呼籲繼續提供阿富汗金援。

拜登則是表示，現在是美國停止捲入這場戰爭，讓阿富汗決定他們自身前途的時候。

© 2021 AFP