美國政府停擺有解 參議院通過臨時撥款案送拜登簽署

（法新社華盛頓2日電） 美國聯邦參議院今天通過臨時開支法案，將聯邦資金撥款期限延長到明年2月18日，避免聯邦政府在明天午夜起局部停擺，法案將送交總統拜登簽署。

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國會觀察人士原本預期法案很難在參議院順利過關，因為一小群強硬派共和黨籍參議員揚言，若無修正案阻止拜登政府繼續取得資金來推行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制接種令，他們就要拖延法案。他們宣稱，拜登政府強制百人以上企業員工接種疫苗等措施，侵犯了個人自由。

民主黨同意針對停止撥款推行強制接種令一事進行簡單多數表決，但一如預期，表決沒有通過。

至於臨時開支法案，參議院以69票贊成、28票反對的結果通過，以維持撥款讓聯邦政府運作到2月18日，也讓民主黨籍的拜登有時間簽署，以免聯邦政府明天午夜斷炊。

參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「我很高興大家最後都能冷靜下來思考。政府將持續運作，我感謝所有參議員讓我們免於瀕臨政府停擺的局面，政府停擺是可以避免、不必要且代價高昂的事。」

眾議院稍早以221票贊成、212票反對的結果通過臨時開支法案，共和黨只有一人跑票支持。

© 2021 AFP