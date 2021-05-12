美國數州稱聯邦失業救濟金造成缺工 不想再發放

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（法新社華盛頓11日電） 美國境內數州宣布，將終止發放聯邦政府提供的額外失業津貼，因為這數個州認為津貼造成了缺工問題，連累經濟復蘇。

愛荷華州今天加入阿拉巴馬州、阿肯色州、密西西比州、蒙大拿州和南卡羅來納州的行列，不再發放每周300美元的額外失業救濟金。這些州的州長都屬共和黨籍。

這項救濟金不算在一般國家津貼之內，而是由國會今年3月通過的1兆9000億美元防疫紓困方案中撥款，預定發放到9月為止。

部分人士批評，這項額外津貼意味着「民眾待在家裡就有錢領，不用去上班」，但民主黨籍的總統拜登（Joe Biden）駁斥這種說法。

政府上周公布一份令人失望的就業報告，數據顯示，美國4月僅增加26萬6000個工作機會，遠少於預期會增加的100萬個。

部分僱主和「美國全國商會」（U.S. Chamber of Commerce）把招不到工人的部分原因歸咎於政府慷慨發放失業津貼上。

英國廣播公司（BBC）報導提到，美國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊下，兩個月間就減少超過2200萬個工作機會，迄今還差逾800萬個工作機會才能恢復到疫情前的水準。

愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）今天推文表示，「是時候了，可以上班的人就回去上班」；她還說，愛荷華州將不再參與所有跟疫情紓困相關的聯邦政府失業津貼計畫。

雷諾茲說：「我們的失業率為3.7%，想打疫苗的人都有得打，我們的工作機會比失業人數還多。」

蒙大拿州為解決缺工問題，近期推出「復工獎金」，提供1200美元給接受工作機會、脫離失業狀態的勞工。

密西西比州州長李維茲（Tate Reeves）說，他和許多小企業主談過後發現，特別津貼計畫「或許在去年5月是有必要，但到了今年5月已不然」。

他推文表示：「對我來說很清楚，除非我們填滿本州的數以千計工作機會，否則經濟無法完全復蘇。」

不過，拜登昨天對記者說，失業津貼和缺工之間的關聯證據並不多。他表示，「美國人民想要工作」，但「我們也必須承認，如果薪資合理，人民就會回去工作」。

根據麻薩諸塞大學（University of Massachusetts）今年2月公布的研究，「並無跡象」顯示津貼多寡在招聘上「有實質影響」。

即使如此，阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）昨天仍說，失業津貼「導致缺工，連累我們的經濟持續復蘇」。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP