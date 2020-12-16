美國新增確診病例創新高 24.8萬人染疫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓15日電） 美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天通報，美國新增24.8萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），單日確診病例創歷史新高。

法新社根據該大學發布資料彙整的數據顯示，美國同時新增2706人病故。

美國境內過去一個月染疫人數激增。過去13天內就有10天單日新增病例超過20萬人。

美國衛生及公共服務部的數據顯示，染疫住院患者有11.3萬人，也是今年3月疫情爆發以來最高人數。

中西部地區疫情開始降溫，每日新增病例以及住院患者正逐漸減少。

儘管如此，根據冠狀病毒疾病追蹤計畫（COVID-Tracking Project）每天彙整的全國各地數據顯示，東北部和西部疫情正加劇。

加州尤其面臨加護病床短缺的問題。擁有約1000萬人口、人口稠密的洛杉磯郡今天只剩不到100個床位。

衛生官員指出，全國各地昨天展開大規模疫苗接種活動，並不能緩解目前病例激增的情況，因為還需數月才能讓足夠多的人接種疫苗，做出改變。

專家表示，尤其在年終假期期間，人們仍需戴口罩和保持社交距離。

© 2020 AFP