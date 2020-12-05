美國新增確診逾22.5萬例 再創單日新高紀錄

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（法新社華盛頓4日電） 根據約翰霍普金斯大學統計，美國過去24小時的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例連續第2天創新高，4日新增22萬5201人染疫。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）4日晚間8時30分（台灣時間5日9時30分）的即時數據，美國過去24小時新增2506起染疫死亡病例。

美國的確診與死亡病例皆為全球最高，過去幾周疫情再起。

過去一個月以來，美國的單日新增確診數3度超過20萬例，本月3日超過21萬例。

儘管有關當局耳提面命要求待在家中，上周感恩節假期仍有數以百萬計的美國人旅行與家人團聚慶祝，衛生官員警告確診病例將攀升。

過去兩周來，美國單日不治病例時常超過2000例，與美國第一波疫情高峰期的單日死亡病例相當。

根據冠狀病毒疾病追蹤計畫（COVID-Tracking Project），COVID-19住院病患數也持續增加，尤其是在人口較多的加州、佛羅里達州、紐約州與德州。

自爆發疫情以來，美國境內確診病例累計突破1430 萬例，相關死亡病例累計達27萬8000例。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP