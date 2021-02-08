美國新振興方案過關希望濃 亞股收高

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（法新社香港8日電） 美國最新就業數據不如預期，引發投資人看好美國國會將通過總統拜登提出的大規模振興經濟方案，亞洲股市今天收盤應聲勁揚，日本股市更一舉收在30年來最高水準。

美國1月新增就業人口僅達市場預期的一半，分析師因此更加預期，美國國會將在未來幾周通過拜登（Joe Biden）的1兆9000億美元（約新台幣53兆元）支出法案，搭配美國聯邦準備理事會（Fed）推出超寬鬆的貨幣政策。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時警告，美國就業市場「停滯不前」，若缺乏政府支持，恐怕要好幾年才能復原；但若國會通過拜登的紓困案，「我們明年就能重返全面就業」。

Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「從市場觀點來看，美國1月就業報告幾近完美，因為這說明有必要在貨幣和財政方面大開振興水龍頭。」

美國股市三大指數昨天全數收紅，其中標準普爾500（S&P 500）和那斯達克指數更雙雙收在新高點。

亞洲股市今天也跟隨美股走揚，延續上周強勁漲勢。東京股市收盤勁揚2.1%，上海股市收高1%，新加坡股市收漲0.8%，雪梨股市收高0.6%，香港、曼谷、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。

首爾股市收盤則下跌0.9%，吉隆坡股市也收黑。台北和威靈頓股市因放假休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP