美國新紓困方案難產 白宮國會14日接續討論

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（法新社華盛頓14日電） 為了數以百萬計受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的美國人，白宮官員與國會議員預計今天繼續在華府討論新的經濟紓困方案。而現有紓困方案不到兩周後就會到期。

根據眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的發言人哈米爾（Drew Hammill），財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和裴洛西昨天通了半小時電話，兩人打算今天再度對話。

美國家庭、企業與地方社區正苦於因應大蕭條（Great Depression）後最嚴重的經濟低迷，但民主黨與共和黨人自7月以來，一直協商不出給予額外財務援助的方案。

今年春天，美國已採行一項2.2兆美元的大規模振興方案，其中包括失業救助。但這項方案將於12月26日節禮日（Boxing Day）到期，屆時會有數以百萬計的美國人沒有收入。

新紓困方案卡在兩項關鍵議題。

民主黨人希望確保地方和州政府能獲得可觀補助，但反對者憂心這代表將基於政治考量鎖定紓困傾向民主黨的「藍州」。

白宮與共和黨籍國會議員則堅持，假設員工或學生感染2019冠狀病毒疾病，企業、大學和學校應有不被控告的法律保障。

根據哈米爾的推文，裴洛西昨天主張，「資助州和地方的必要性變得更重要，尤其各州又負責配送與接種疫苗」。

據悉裴洛西告訴梅努欽：「沒有州和地方支持，醫護與第一線急救人員…將面臨失業風險。」

至於法律責任方面的爭議，裴洛西則說，雙方「應就責任歸屬問題，找到一個不損害勞工安全的妥協之道。」

© 2020 AFP