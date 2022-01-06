美國最老二戰軍人布魯克斯逝世 享嵩壽112歲

（法新社華盛頓5日電） 位於紐奧良（New Orleans）的國家二戰博物館（National WWII Museum）宣布，曾在第二次世界大戰服役的最年長美國老兵布魯克斯（Lawrence Brooks）今天逝世，享嵩壽112歲。

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國家二戰博物館館長華森（Stephen Watson）在聲明中表示，將「永遠珍視與布魯克斯共有的回憶」。

聲明表示：「他是我們摯愛的朋友，他深具信念，他的溫柔精神激勵了身邊的人。」

美國約有24萬名曾參加二戰的老兵仍在世，布魯克斯是其中年紀最長的人。

身為非裔美國人的布魯克斯於1909年9月12日出生在路易斯安那州小鎮，連他在內，家裡共有15個小孩，當時還有種族隔離政策。

他於1940年入伍，加入第91工兵營，營內大多是非裔美國人。

他曾駐紮澳洲、紐幾內亞和菲律賓，也曾替白人軍官烹煮食物。

他曾說：「我在澳洲獲得的待遇，比自己國家的白人對待我要好很多，我想不通。」

雖然布魯克斯很少赴前線，他仍有兩度距離死亡很近的經驗。一次是他搭乘的飛機在海上用完了燃油，一次是日本狙擊手射殺了一名美國軍人，距離布魯克斯所在的地方只有幾公尺遠。

© 2022 AFP