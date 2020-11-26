美國最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動

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（法新社紐約26日電） 美國最高法院禁止紐約州以對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）為由限制宗教活動，保守派人士可能會將此判決視為宗教自由的勝利。

巴瑞特（Amy Coney Barrett）擔任大法官後最高法院立場傾向保守，此判決指出，宗教活動不該與獲准舉行的非宗教聚會有不同待遇。該禁令是巴瑞特加入後，最高法院做出裁決的首批案件之一。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）先前下令，在被列為高風險區域「紅區」的宗教場所，集會上限定為10人。

羅馬天主教布魯克林教區（Roman Catholic Diocese of Brooklyn）和兩個猶太會堂向美國最高法院提起上訴，聲稱它們受到紐約市防疫措施的針對性對待。

美國最高法院最後以5比4票裁決，古莫的防疫措施違反美國憲法第一修正案對宗教自由的保障。

美國最高法院這次裁決與先前裁決不同，先前裁決則支持加州和內華達州的類似限制宗教活動措施。

大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）9月過世後，自由派僅剩3人，低於保守派陣營人數。

美國最高法院指出：「就算處於疫情期間，也不能拋棄和忘卻憲法。」

© 2020 AFP