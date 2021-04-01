美國會大廈暴動後 2名執法警察告川普煽動

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（法新社華盛頓31日電） 兩名美國國會警察昨天控告前總統川普煽動今年1月6日發生的國會大廈暴動事件，這是首度有警員在事後對川普興訟。

提告警員布萊辛格姆（James Blassingame）與漢比（Sidney Hemby）說，他們因這場暴動事件而蒙受「生理和情緒上的傷痕」，他們認為事件是由川普煽動。

他們在呈給哥倫比亞特區聯邦地區法院的訴狀中表示：「暴動分子受川普數月來的行為鼓動，他要支持者相信他錯誤的指控，也就是他快要因為大規模選舉舞弊而被趕出白宮。」

訴狀還提到：「那些川普煽動、鼓勵、慫恿、指揮、幫助、支持的造反暴徒，強行突破原告和其他警員的防線，並追擊他們。」

非裔的布萊辛格姆有17年國會警員經驗，他說，他的頭和背部因這起事件受傷，情緒上也很痛苦；他還表示，在暴動過程中，他遭受川普支持者出於種族歧視的攻擊。

漢比當警察已有11年，他的手部和膝蓋在國會大廈的門被衝破時受了傷，還有人朝他的臉和身體噴灑化學物。

根據訴狀，漢比通常很冷靜，這次卻很難在遭受無情攻擊後控制情緒。

提告警員向法庭要求至少每人7萬5000美元的補償性賠償金，外加金額不明的懲罰性賠償金。

川普的支持者為了阻止國會議員確認民主黨籍的拜登贏得總統大選，於1月6日擅闖國會大廈，引發混亂，導致數十名警員受傷、其中一人喪命。

© 2021 AFP