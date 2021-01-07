美國會山莊動亂 NBA球員教練感觸評論種族公義

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（法新社洛杉磯6日電） 美國職籃NBA球員和教練表示，他們對今天國會山莊的亂象感到吃驚，並有所感觸地將華府聚眾鬧事和聯盟去年夏季支持種族公義的抗議行為作出區隔。

波士頓塞爾蒂克和邁阿密熱火今天比賽，兩隊在賽前唱國歌時下跪。

他們發布聯合聲明，不僅提到華府混亂事件，也提及昨天威斯康辛州檢方決定，不對去年8月在基諾沙（Kenosha）朝非裔男子布雷克（Jacob Blake）開槍、導致他癱瘓的白人警察起訴。

針對布雷克槍擊所發起抗議種族不公的活動，導致NBA去年8月停賽3天，並很快地擴及至各式運動領域。

聯盟有多人評論美國總統川普支持者今天闖進國會大廈的亂象，將此與去年鎮壓「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議活動的當局反應相互對比。

塞爾蒂克和熱火隊員在聲明中指出，「2021是新一年度，但有些事一直沒有改變。」

「繼昨天基諾沙的（不起訴）決定，以及知道政治領袖依他們就某些議題所站位置來差別對待在我國首都的抗議分子後，我們今晚是以沉重的心情來比賽。」

「我們決定今晚比賽，嘗試將歡樂帶進人們的生活。」

「但我們絕對不要忘記我們社會中的不公不義，我們將持續用我們的聲音和平台來凸顯這些議題，並盡一切努力塑造一個更公平正義的美國。」

費城76人隊教練瑞佛斯（Doc Rivers）也對華府亂象表示：「這令人相當不安和悲傷。」「我不斷聽到人們說『這是對民主的攻擊』，不是的，民主將戰勝，它總是如此。」

「在許多方面這都是悲傷的一天。但這就是我們的一部分，我們必須解決它。」（譯者：徐睿承/核稿：張正芊）

© 2021 AFP