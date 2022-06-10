美國會暴動案聽證會 川普角色再成焦點

（法新社華盛頓9日電） 負責調查去年美國國會大廈暴動案的眾議院特別委員會今天舉行公開聽證會，盼提出理由證明前總統川普的角色和作為，是助長這起暴力事件背後陰謀核心。

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眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）選在黃金時段直播的聽證會呈現長達一年的調查，尋求說服分歧的美國社會相信，當時存在一個根深蒂固且持續不斷的陰謀，背後目的是破壞美國憲法核心原則並推翻2020年總統大選結果。

民主黨籍特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）在聽證會開場演說時警告，鼓動支持川普群眾闖入國會大廈事件的這類陰謀仍對美國民主構成威脅。

湯普森說，特別委員會的工作不僅是回顧過去，因為美國民主「仍然處於危險之中」，「挫敗人民意志的陰謀還沒有結束」。

湯普森說：「我國有些人渴望權力，但對讓美國偉大的一切卻沒有愛或尊重，這一切包括忠於憲法與法治，以及我們攜手建立更完美聯邦之路。」

特別委員會目的在證明，川普和他的核心圈拉高行動，想以不合理的方式掌權、破壞憲法及超過兩個世紀以來政權和平轉移，國會暴動事件僅是其中一環。

特別委員會的助理說：「我們將披露新的細節，以示1月6日的暴力事件是多重步驟協調行動的結果，目的在推翻2020年大選結果，不讓川普將政權移交拜登。而前總統川普確實是這方面行動的核心。」

這場由電視轉播的聽證會表定時間約90分鐘，接下來幾周還會舉行5場，將聚焦在川普在這起事件過程中的角色。

© 2022 AFP