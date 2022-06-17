美國會遇襲案第3場聽證 彭斯非正式顧問出席

（法新社華盛頓16日電） 負責調查去年美國國會大廈遇襲案的眾議院特別委員會今天舉行第3場公開聽證會，退休聯邦法官魯狄格（J. Michael Luttig）是前副總統彭斯的非正式顧問，他今天出席作證。

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魯狄格表示，若是彭斯在川普的施壓下屈服，美國將陷入「一場憲政癱瘓危機中的革命」。

魯狄格當時曾告訴彭斯，他主持國會認證程序純粹是儀式性，他根本無權反對大選結果。 魯狄格說：「（川普的律師）伊斯特曼所支持的理論在美國憲法或法律中根本沒有根據，一點都沒有，毫無根據。」 去年1月6日，當時身兼參議院議長的彭斯（Mike Pence）主持國會聯席會議，認證2020年11月大選由現任總統拜登勝選，卻發生川普支持者闖入國會大廈暴動事件，彭斯和國會議員被迫中斷認證程序，一度撤離議場。當時有些川普支持者甚至高呼「弔死彭斯」，因為彭斯說過，他無權推翻拜登勝選的事實。

負責調查國會遇襲案的眾議院特別委員會今天舉行第3場聽證會，國會調查人員和前幕僚表示，川普明知違法仍計畫推翻大選結果，彭斯不願跟從，川普便鼓動支持者阻止認證程序，將彭斯的性命置於險境。

© 2022 AFP