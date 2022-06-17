美國會遇襲案聽證 川普家人聽到他曾與彭斯激烈通話

（法新社華盛頓16日電） 負責調查去年美國國會大廈遇襲案的眾議院特別委員會今天舉行第3場公開聽證會，聚焦前總統川普和前副總統彭斯幕僚的證詞，揭露川普施壓彭斯推翻他2020年敗選結果的細節。 彭斯的幕僚長蕭特（Marc Short）在預錄證詞中表示，川普「多次」「直接」施壓彭斯，要彭斯推翻2020年總統大選結果。 根據聽證會上播放的川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）證詞，川普家族成員去年1月6日在白宮橢圓形辦公室，曾聽到川普與彭斯「激烈」通話。她說，川普的語氣與她以前聽到的不一樣。 川普的前私人助理盧納（Nicholas Luna）在他的證詞中回顧說：「我記得聽到『窩囊廢』（wimp）一詞。」

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去年1月6日，當時身兼參議院議長的彭斯（Mike Pence）主持國會聯席會議，認證2020年11月大選由現任總統拜登勝選，卻發生川普支持者闖入國會大廈暴動事件，彭斯和國會議員被迫中斷認證程序，一度撤離議場。當時有些川普支持者甚至高呼「弔死彭斯」，因為彭斯說過，他無權推翻拜登勝選的事實。

負責調查國會遇襲案的眾議院特別委員會今天舉行第3場聽證會，國會調查人員和前幕僚表示，川普明知違法仍計畫推翻大選結果，彭斯不願跟從，川普便鼓動支持者阻止認證程序，將彭斯的性命置於險境。

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