美國東奧泳隊選拔 百米蝶式世界紀錄保持人出線

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（法新社內布拉斯加州奧瑪哈19日電） 100公尺蝶式世界紀錄保持人德萊賽爾今天在美國奧運游泳選拔賽決賽獲勝出線，他將努力在贏得兩次世界冠軍後再增加一枚奧運100公尺蝶式金牌。

德萊賽爾（Caeleb Dressel）在2019年世界游泳錦標賽創造49秒50的世界紀錄，今天決賽他一路領先，以49秒87成績獲勝。

德萊賽爾在里約奧運贏得兩枚接力金牌，但在100公尺自由式比賽僅名列第6。他後來成為多項賽事明星，在2019年世界游泳錦標賽囊括創紀錄的8枚獎牌，其中有6枚金牌。

他已經在100公尺自由式搶下前往東京奧運的入場券，他今天也在50公尺自由式的準決賽領先好手安德魯（Michael Andrew）和2012年奧運100公尺自由式金牌得主倪家駿（Nathan Adrian）。

女將雷德基（Katie Ledecky）則揚威800公尺自由式決賽，以8分14秒62的成績取得壓倒性勝利，領先意外獲得第2名的葛林姆斯（Katie Grimes）5秒多。

這樣的表現對雷德基來說不足為奇，她是8分04秒79的世界紀錄保持人，而且事實上包辦史上前10名最佳成績。

擁有5枚奧運金牌的雷德基表示，她並不太擔心為期8天的選拔賽成績。這次選拔賽後，她取得資格在東京奧運參加自由式200公尺、400公尺、800公尺和1500公尺的比賽。

雷德基表示，「我覺得我們本周的感覺很好，任務完成了。你不能真的以為這是理所當然的。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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