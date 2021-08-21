美國東岸及墨西哥警報齊發 迎接風暴來襲

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（法新社紐約20日電） 美國氣象當局警告，亨瑞風暴正在逼近，預計成為30年來首個登陸美國東岸新英格蘭地區的颶風，氣象當局已針對紐約市等大片區域發布警報，提醒民眾小心警戒。

美國氣象預報當局警告，肆虐大西洋的亨瑞風暴（storm Henri）預計22日登陸美國東岸，屆時可能帶來強風、洪災和巨浪。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center, NHC）在最新公告中表示，「亨瑞預計將在今晚（20日）或周六（21日）增強為颶風」。

NHC指出，亨瑞的持續風速逼近每小時110公里，對紐約及鄰近新英格蘭各州構成威脅，部分地區降雨量可能達到250毫米。

康乃狄克州、緬因州、麻薩諸塞州、新罕布什爾州、羅德島州和佛蒙特州等新英格蘭地區官員警告民眾，密切注意颶風動向，並做好相關準備。

若亨瑞維持目前行進方向，並如預期般增強，就會成為30年首個直接登陸新英格蘭地區的颶風。據NHC發言人費爾傑恩（Dennis Feltgen），上次登陸該地區的颶風是1991年來襲、造成至少17人死亡的鮑柏颶風（Hurricane Bob）。

另一方面，熱帶風暴葛瑞斯（Grace）席捲海地後轉向墨西哥，並在接近墨國東部韋拉克魯斯州（Veracruz）時增強為二級颶風。

目前從韋拉克魯斯港（Puerto Veracruz）到波多黎各的卡沃羅霍（Cabo Rojo）等沿岸地帶都已發出颶風警報，預計颶風將於21日晚間登陸。

NHC警告，葛瑞斯將在周末為墨西哥帶來大雨，並「引發重大山洪或都市區洪災，還有土石流」。

NHC預報稱，「葛瑞絲登陸前強度將增強，進入內陸墨西哥中部山區後才會迅速減弱。」

© 2021 AFP