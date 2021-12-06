美國校園槍擊案才發生 議員全家擁槍照惹議

（法新社華盛頓5日電） 一名美國國會議員在推特PO出自己與家人在耶誕樹前擁槍微笑的合照，由於密西根州才剛發生奪走多條人命的校園槍擊案，此舉引發各界抨擊。

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肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）昨天在推特（Twitter）上傳一張照片，畫面是他本人及6名家庭成員在耶誕樹前擁槍合照，每個人臉上都掛着笑意。他還附上一段文字說：「耶誕快樂！備註：耶誕老人，請帶彈藥給我們。」

這則推文迅速引發反彈，校園槍擊案受害者的家屬紛紛抨擊馬西，控訴他在密州牛津高中（Oxford High School）才剛發生15歲少年開槍擊斃4名學生的憾事，就出現如此沒有同理心的舉動。

肯塔基州民主黨籍眾議員亞穆斯（John Yarmuth）怒罵：「可恥。」他還說，支持擁槍的共和黨人發出這樣的訊息，「在我們面前公然去戳兒童命喪槍口的痛處，好像他們贏了似的」。

伊利諾州共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）推文表示，他支持美國民眾擁槍的權利，但馬西這番舉措「並不是在支持持有和攜帶武器的權利，而是對槍枝的迷戀」。

佛羅里達州校園槍擊案受害者家長古坦柏格（Fred Guttenberg）也在推特回應馬西的推文；古坦柏格的女兒2018年在佛州派克蘭市（Parkland）校園槍擊案中丟掉性命。

他說：「共和黨眾議員馬西，既然要分享全家福照，那我也在這裡PO出我的。這一張是我最後一次為我女兒拍下的照片，另一張則是她長眠之處。」

奧立佛（Manuel Oliver）的兒子也在派克蘭市校園槍擊案中喪生，他最近接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，談論槍枝管制相關議題。

他看過馬西的推文後說：「這在相關問題中佔了很大一部分，也教會我們，我們應該選誰、不該選誰。」

但也有人力挺馬西。在推特擁有近300萬人追蹤的右派評論員歐文斯（Candace Owens）推文說：「有誰能跟我解釋一下，他們如何認定密西根州校園槍擊案是（馬西）的錯，就因為他分享了一張自己和家人持有合法武器的照片？」

15歲的高二生克魯布里（Ethan Crumbley）日前在密州犯下校園槍擊案，被控謀殺、從事恐怖行動等罪名，他的父母則被控過失殺人罪，因為他們買了一把槍給克魯布里當作耶誕禮物，且在這起悲劇發生前，多次忽略可阻止憾事發生的警訊。

密州校園槍擊事件促使各界重新審視槍枝管制和校園安全問題，根據槍枝管制倡議組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety）的資料，這是美國今年到目前傷亡最慘重的校園槍擊事件。「城鎮槍械安全」是保存大規模槍擊案相關數據，並對槍枝管制進行遊說的組織。

© 2021 AFP