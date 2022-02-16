美國桑迪胡克小學槍案受害家屬與槍商和解

（法新社紐約15日電） 美國桑迪胡克小學槍擊案9名受害者家屬今天與槍械製造商雷明頓公司達成7300萬美元（新台幣20.34億元）和解協議，在屢因校園槍案受創的美國，堪稱一大里程碑。

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原告律師表示，這份和解協議代表了美國首次有槍械製造商為大型槍擊案負起責任。

有發展障礙的藍札（Adam Lanza）2012年闖入康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook）濫射，造成26名師生死亡。

這起美國史上第2慘重的校園槍擊案震驚全美，許多人認為這會成為國會議員加強槍枝管制的分水嶺。

藍札的母親熱愛槍械，在桑迪胡克案發生的2年多前，買了1把大毒蛇（Bushmaster）半自動步槍XM15-E2S給藍札。

槍擊案前，藍札先射殺母親再前往校園行兇，最後飲彈自盡。

訴狀聲稱雷明頓（Remington）與另兩名被告有罪，因為他們蓄意對民眾行銷「極度不恰當的」軍事等級武器，讓這種武器成了重大槍擊案中最常被使用的行兇工具。

AR-15步槍也是2017年拉斯維加斯58死槍擊案的行兇工具；2018年造成17死的佛州校園槍擊案，槍手用的也是這款槍枝。

美國歷史最悠久的制槍廠商雷明頓遭提告後已聲請破產，他們否認上述指控。

© 2022 AFP