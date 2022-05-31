美國槍擊案殷鑒不遠 杜魯道提議凍結手槍持有權

（法新社渥太華30日電） 在美國近期發生數起大規模槍擊案後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天提案凍結國內手槍持有權，實際上禁止進口及販售手槍。

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這項法案仍須經國會通過，但執政的自由黨（Liberal Party）只握有少數席位。 杜魯道在記者會上說：「我們正立法凍結全國的手槍持有權。」數十名槍枝暴力受害者的親友也和他一起出席記者會。 杜魯道說：「這意味着加拿大境內任何地方都不可能再允許購買、販售、轉讓或進口手槍。也就是說，我們要限制手槍市場。」 法案還將取消涉及家庭暴力或跟蹤的人持槍執照，也不準那些被認定對自己或他人構成風險的人持槍，並加強邊境安全和走私槍枝的刑事罰則。 法案也禁止能容納5發子彈以上的長彈匣。 加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）郊區2020年4月發生國內歷來最嚴重槍擊案，造成23人喪命。案發數天後，政府就禁止1500種軍用級或攻擊型槍枝。 但杜魯道今天承認，槍枝暴力有增無減。 根據政府統計機構上周報告，與槍枝有關的暴力犯罪佔國內所有暴力犯罪不到3%。但自2009年以來，遭持槍威脅的人均率增加至近3倍，而意圖槍殺或開槍傷人的比率增加至5倍。 此外，城市地區近2/3的槍枝犯罪與手槍有關。警方往往指出，手槍的主要來源是從美國走私入境。 加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）估計，國內約有100萬支手槍，較10年前大幅增加。 杜魯道說，民眾應該要能無所畏懼、自由地去超市、學校或宗教場所，或是去公園、參加生日派對，而不必擔心被流彈擊中。 他還表示：「槍枝暴力是個複雜問題。但歸根結柢，這是很簡單的算術：社區里的槍枝愈少，大家就愈安全。」

© 2022 AFP