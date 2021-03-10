美國檢方指控：宏都拉斯總統協助走私古柯礆

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約9日電） 美國檢察官今天在一名毒販的法庭審判中表示，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）涉嫌協助走私數以噸計的古柯礆到美國。

檢察官古特維利（Jacob Gutwillig）在紐約的聯邦法院審判開場陳述指出，被告佛恩特斯（Geovanny Fuentes）曾用現金2萬5000美元賄賂葉南德茲，這使佛恩特斯得以「受到保護」。

古特維利表示，佛恩特斯在2013年及2014年與葉南德茲會面時支付賄款。但葉南德茲否認所有針對他的指控。葉南德茲從2014年1月擔任宏都拉斯總統至今。

他還說，佛恩特斯與葉南德茲會面時，會計師桑傑士（Jose Sanchez）也在場，桑傑士將告訴陪審團，「當他見到被告與總統比鄰而坐時，所感受到的震驚與恐懼」。

古特維利指控，桑傑士曾在一間稻米種植公司任職，被告則透過這間公司洗錢。

古特維利說，這名證人將向陪審團說明，葉南德茲曾告訴佛恩特斯，「他們已將許多古柯礆運往美國，並送入這些外國人的鼻子里」。

被告的辯護律師舒曼（Eylan Schulman）則試圖降低證人證詞的可信度，「原來行賄總統的價碼就只要2萬5000美元」。

舒曼還說，桑傑士可獲得到的東西太多了，沒什麼好失去的，他目前申請庇護中，正在等待移民當局審核。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP