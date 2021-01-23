美國民兵維安後被趕至停車場休息 不明何人下令

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（法新社華盛頓22日電） 美國眾多國民兵為了新任總統拜登就職典禮的維安，在華盛頓特區執勤，有人卻讓他們在一個陰冷地下停車場休息，畫面流出後，引起軒然大波。

美國國會大廈本月6日遭前總統川普支持者暴力擅闖，之後約2萬5000名國民兵守在周圍地區，其中有些人獲准在不當班時間於國會建築地板上休息打盹。

但昨天下午，國會在拜登就職典禮隔天重新開始運作，有人決定把這些兵力趕到附近的停車場。

相關照片很快在網路上瘋傳，畫面顯示，這些國民兵在停車位的日光燈下伸展身體，而洗手間、能替手機充電的插座及其他設備都嚴重不足。

部分國會議員注意到許多國民兵來自他們選區的州，進而憤慨聲援。

賓州民主黨籍聯邦眾議員鮑以爾（Brendan Boyle）推文表示：「這對所有遵循命令、在冷雨中徹夜堅守崗位的國民兵部隊來說是一種侮辱。他們在我們最需要的時刻，保護着我們的國會大廈。」

一些國會議員今早紛紛前往探視部隊，並向他們致歉。

聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）步入國會大廈一處大廳，有數十名國民兵睡在兩側地板上。舒默說：「此事令人憤慨，絕不可再發生。」

舒默表示，沒人敢肯定是誰下令要這些國民兵移往停車場。

美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今天下午也帶着巧克力餅乾，意外探訪一群在國會執勤的軍事人員，並與他們合照。

她說：「國民兵在整個拜登家族心中都佔有特別地位。」拜登已故的兒子波伊（Beau Biden）曾是德拉瓦州國民兵一員。

國民兵官員說，是國會警察（Capitol Police）要他們遷往停車場；但國會警察局代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）在聲明中否認，稱「未指示國民兵撤出國會大廈建築設施」。

皮特曼還說：「截至今晨，所有男女國民兵都已遷回國會大廈建築群內部。」

© 2021 AFP