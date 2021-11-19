美國氣候特使凱瑞：希望美中更密切合作 解決氣候問題

（法新社新加坡19日電） 美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天表示，北京和華府達成協議加快行動對抗溫室氣體排放後，希望雙方將更密切合作，解決氣候緊急狀態。

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儘管美中兩國針對台灣等其他議題存在分歧，凱瑞在新加坡出席一場論壇時仍強調合作。

凱瑞在彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）表示：「我希望我們一起合作，將能增加資料和選項的分享，開始讓我們兩國的高層領導進行非常重要的對話。」

他還說：「中國同意與我們合作，制定雄心勃勃的國家行動計畫，而中國必須從現在起的一年內，也就是聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP 27）前，提交並開始實施這項計畫。」

除了要減少甲烷和二氧化碳排放外，在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）宣布的美中計畫，也將見證這世界兩大污染國，尋求改善測量和減少來自化石燃料、廢棄物與農業排放的溫室氣體，不過這份協議遭批評內容不夠具體。

本月稍早，約100個國家響應美國與歐洲聯盟（EU）發起的倡議，將在2030年前把甲烷的排放量減少到比2020年水準低30%，但中國卻沒有簽署加入。

甲烷是僅次於二氧化碳的第2大溫室氣體，雖然地球會自然釋放和吸收甲烷，但隨着工業化和農業擴張，甲烷排放量扶搖直上。

© 2021 AFP