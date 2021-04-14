美國氣候變遷特使凱瑞訪問中國

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（法新社北京14日電） 美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）本周訪問中國，討論全球氣候變遷議題，他是拜登政府上任後首位訪問中國的美國高官。

華府希望在這次訪問中先將外交爭執擱一旁，並聚焦在共同的環境挑戰上。拜登政府兩名高層官員上個月在阿拉斯加與中國官員的會談劍拔弩張，氣氛緊繃。

但曾任國務卿的凱瑞說過，氣候議題必須「單獨」處理，這次訪問上海將聚焦可能合作的領域上。

以下是中國面對氣候變遷的狀況：

● 燃煤發電比重高達60%

2015年的煤炭消耗量增加到1990的將近4倍，中國燃煤發電量仍佔總發電量的60%。

中國國家主席習近平曾承諾，中國碳排量會在2030 年達到高峰後，於2060年實現碳中和。但批評人士警告，新的燃煤發電廠或比特幣挖礦的高耗電量等因素，將阻礙達成這個目標。

● 溫室氣體排放量佔全球將近1/3

2019年，中國溫室氣體排放量估計達139.2億公噸，比美國多一倍。

2018到2000年之間，中國年碳排量增加將近兩倍，如今佔全球溫室氣體總排放量將近1/3。

● 非化石能源佔比目標僅20%

中國3月公布的新5年規畫綱要中，制定2025年前非化石燃料將只佔中國能源比重20%的目標。

新5年計畫沒有針對提高風力、太陽能或水力發電制定具體目標。

● 在海外排放3.14億公噸二氧化碳

中國國有企業投資數十億美元在海外興建燃煤發電廠，如此一來便不列入國內碳中和額度的計算。

波士頓大學（Boston University）全球發展政策研究中心（Global Development Policy Center）曾表示，中國在海外投資的化石燃料發電廠，每年排放約3.14億公噸二氧化碳。

● 中國成為全球風力發電龍頭

中國致力發展再生能源，全球風能協會（Global Wind Energy Council）表示，2020年是中國發展風力發電創紀錄的一年。只不過，政府後來切斷了相關的補助。

彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance ）估計，中國去年新建的陸域風力發電量，「高於2019 年全世界新建的風力發電容量」。

● 中國水力發電量居全球之冠

根據國際水力發電協會（International Hydropower Association），中國是全球水力發電量最大的國家，佔全球水電成長的一半以上。

中國國家能源局表示，去年新增水電裝機容量為13.23GW（GW為十億瓦），太陽能發電新增裝機容量為48.2GW。

© 2021 AFP