美國法官命令川普政府 全面恢復追夢人計畫

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（法新社華盛頓4日電） 美國法官今天命令總統川普政府，須全面恢復一項保護童年時期非法入境美國的移民免於被驅逐出境的計畫。

美國布魯克林聯邦地區法院（US District Court in Brooklyn）法官格勞菲斯（Nicholas Garaufis）寫道，政府必須允許新近符合條件的移民，申請所謂的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）。

川普政府今年夏天發布備忘錄，限制這項計畫僅適用於已送件審理的人。

在美國生活、卻無合法居留文件的移民估計超過1000萬人。2012年，當時的總統歐巴馬（Barack Obama ）透過行政命令推行DACA計畫，試圖幫助其中一部分人。

估計DACA計畫保護了約70萬被稱為「追夢人」（Dreamers）的移民，他們可獲得為期2年的保障，包括獲准工作，且效期可延長。

DACA計畫的適用對象是在童年時期被非法帶入美國、並在美國長大的人。對許多這樣的人來說，美國是他們唯一認識的國家。

川普主張限制各種移民，他於2017年採取行動終止這項計畫，並稱這項計畫違憲。

此案最終被送到美國最高法院審理。最高法院今年6月裁定，川普政府未循適當行政程序來終止這項政策。

然而，美國國土安全部僅恢復DACA計畫的部分規定，限制DACA僅適用於已經註冊者，不接受新的申請者；同時，DACA保障的延長效期減為1年，而非原先允許的2 年。

格勞菲斯今天表示，國土安全部必須於12月7日前，在官方網站上宣布全面恢復實施DACA計畫。

華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）表示，目前有超過30萬名新申請人符合申請DACA保障的資格。

© 2020 AFP