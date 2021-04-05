美國演員工會獎 芝加哥七人案奪最大獎

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（法新社洛杉磯4日電） 艾倫索肯（Aaron Sorkin）執導的「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）今天獲頒美國演員工會獎（SAG）最佳電影卡司獎，推升接下來奧斯卡鍍金機會。

最佳男主角獎則頒給去年8月罹癌病逝的查維克博斯曼（Chadwick Boseman），表彰他在遺作「藍調天後」（Ma Rainey's Black Bottom）的精湛演出。

「藍調天後」的薇拉戴維絲（Viola Davis）則擊敗「游牧人生」法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）、「花漾女子」凱莉墨里根（Carey Mulligan）等勁敵，抱走最佳女主角獎榮譽。

美國演員工會獎是好萊塢年度重要獎項之一，但今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，改為事先預錄播出，且沒有主持人。儘管如此，美國演員工會獎仍是本月25日奧斯卡金像獎頒獎典禮的重要指標。

去年韓國片「寄生上流」（Parasite）就是先在美國演員工會獎奪下相當於最佳影片大獎的「最佳電影卡司獎」，接着就在奧斯卡翻新歷史，成為頭一部贏得最佳影片小金人肯定的外語片。

中國女導演趙婷執導的「游牧人生」（Nomadland）仍是今年問鼎奧斯卡最佳影片的大熱門，目前為止已奪下金球獎等多個獎項，但在本屆美國演員工會獎並沒有入圍最佳電影卡司獎。

美國演員工會獎其他獎項方面，丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）以「耶穌是我同夥」（Judas and the Black Messiah）獲頒最佳男配角獎。

韓國資深演員尹汝貞（Yuh-jung Youn）以 「夢想之地」（Minari）贏得最佳女配角獎，由於她獲得的是個人獎項，比去年的「寄生上流」更上一層樓。

尹汝貞對自己得獎顯然很激動，以略微生疏的英語說：「我不知如何形容我的感覺，受到西方人的認同...每件事都是這麼的陌生。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP