美國父子檔助前日產董事長潛逃 遭日本判刑

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（法新社東京18日電） 一對美國父子檔先前協助前日產汽車董事長戈恩逃出日本，日本高等法院今天對兩人分別判處2年和20個月刑期。

前汽車業大亨戈恩（Carlos Ghosn）被控財務不當，2018年在日本被捕，令各界震驚。這是日本法院針對日產汽車（Nissan）這項離奇案件首度做出判決。

美國陸軍特種部隊退役的泰勒（Michael Taylor）被判兩年徒刑，他的兒子彼得（Peter Taylor）則被判20個月。

泰勒父子並未對被控罪名提出抗辯，坦承在戈恩大膽逃到黎巴嫩成為國際逃犯的過程中扮演一角。

他們因這起協助逃亡案面臨最高3年的監禁。美國檢方稱此案為「近代史上最無恥、策畫最縝密的逃亡案」。

兩人都在之前出庭受審時致歉，對在2019年幫助等待審判的戈恩棄保潛逃表示後悔。

日本檢方稍早表示，他們針對泰勒求處2年10個月的刑期，對彼得求處2年6個月的刑期。

泰勒父子的辯護律師曾表示，有鑒於他們的悔意，應給予兩人緩刑才合理。

他們也主張，量刑時應考量泰勒父子在自美國引渡前已被拘留10個月。兩人在輸掉抗拒引渡的官司後，在3月被送抵東京。

兩人6月首次出庭受審時，檢方描述了這次宛如電影情節行動的細節，其中包括戈恩藏身在鑽有通氣孔的大箱子中，以躲過機場的安檢。

戈恩近期告訴英國廣播公司（BBC）那段經歷，表示躲在箱子里等待飛機起飛的那1個半小時，「可能是我此生經歷過的最漫長等待」。

被控參與戈恩逃亡案的第3人是紮耶克（George-Antoine Zayek），他目前仍在逃。

檢方表示，戈恩家族付給泰勒超過86萬美元，作為準備和後勤的費用，另以加密貨幣付了50萬美元的律師費。

© 2021 AFP