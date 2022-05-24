美國猴痘確診數恐增 將提供疫苗予密切接觸者

（法新社華盛頓23日電） 全美目前有5個猴痘確診或疑似病例，且數字可能會上升。美國官員今天表示，該國正準備提供疫苗給猴痘確診者的密切接觸者。

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美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）高階官員表在記者會上表示，截至目前為止，美國在麻薩諸塞州（Massachusetts）有1個猴痘（monkeypox）確診病例，另有4個正痘病毒屬（orthopoxvirus）病毒確診者。猴痘病毒是正痘病毒屬成員。

美國CDC高風險病原病理分部（Division of High-Consequence Pathogens and Pathology, DHCPP）副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）表示，所有疑似病例都被假定是猴痘，等待CDC總部的檢測確認。

紐約州有1個正痘病毒屬病例，佛羅里達州有1例、猶他州有2例。截至目前，美國所有感染者都是有相關旅行史的男性。

麻州病例的基因定序與葡萄牙一名個案基因序列相符，都屬於西非病毒株，是兩種猴痘病毒株中較溫和的一種。

猴痘的癥狀與天花相似，但嚴重程度低了許多，大多數人會在幾周內康復。

麥奎斯頓說：「現在我們希望最大程度地向那些我們知道會從中受益的人分發疫苗。」

「這些人是與已知的猴痘患者、醫護人員有非常密切個人接觸者，以及那些特別可能出現重症的高風險群。」

© 2022 AFP