美國猶他州沙漠金屬巨柱 神秘出現又悄悄消失

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（法新社洛杉磯28日電） 美國西部偏遠沙漠最近出現一根神秘的金屬巨柱，它的憑空出現讓全美民眾充滿無限想像空間。不過，美國官員今天表示，這根金屬柱顯然已經消失。

猶他州土地管理局（The Bureau of Land Management）表示，已收到「可靠的報告」，神秘的金屬柱已經在27日晚間遭到「不明團體」移走。

猶他州土地管理局發表聲明表示，當局「沒有拆除這被視為私人財產的結構物」。

「我們不調查涉及私人財產的犯罪，這由各地警長辦公室處理。」

這根閃閃發亮、約3公尺多高的三角柱體，豎立在猶他州南部紅色岩石群中，18日被正在空中計算大角羊數量的猶他州公共安全局（Utah Department of Public Safety）官員目擊到。

困惑不已的官員隨即降落地面調查，結果發現「一根金屬巨柱插入地面」，但「沒有明顯的跡象可以得知會是誰放的」。

發現這根巨柱的消息隨即在網路瘋傳，許多人表示，這個物體和周遭環境，和美國名導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）經典科幻片「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey）的知名場景類似。

由於官員擔心公布地點會引來大批好奇民眾，拒絕透露巨柱豎立的地點，網友開始發揮肉搜本領，試圖從巨柱周圍的岩石組成找出其所在地。

剛好飛越這根三角柱的飛行員赫欽斯（Bret Hutchings）猜測，這是由「一些新浪潮藝術家」豎立。一些觀察家則點出這根巨柱和美國藝術家約翰．麥克拉肯（John McCracken）的前衛作品類似。

約翰．麥克拉肯一度住在鄰近的新墨西哥州，2011 年已經辭世。他的公關告訴法新社：「雖然這不是已故美國藝術家約翰．麥克拉肯所作，我們認為這是其他藝術家向他致敬的作品。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP