美國生技新星霍姆斯 涉詐騙出庭

（法新社加州聖荷西19日電） 原被視為生技領域之星的霍姆斯（Elizabeth Holmes）因涉詐騙而失去光環，她今天出庭，自稱是盡心儘力的創新者，為追求理想而耗盡積蓄，還放棄在菁英學校求學的機會。

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Theranos公司一度估計價值達數十億美元，但在她被控詐騙投資人之後，公司就垮了。她若被定罪，可能得坐牢數十年。

霍姆斯曾吸引媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）等達官顯要的支持，但「華爾街日報」（Wall Street Journal）2015年的一系列報導對Theranos的構想大加質疑後，這家公司就開始瓦解。

霍姆斯的辯護律師說，她若有罪，也只是因為試圖實現一個充滿遠見的構想卻沒成功罷了。

檢方11周以來傳喚近30名證人作證，於今天陳述完畢，輪到現年37歲的霍姆斯提出證詞。

被告通常不必在刑事案件中作證，但有時這麼做是為了削弱檢方論述以製造合理懷疑。不過，為己作證的策略存在重大風險，因為檢方可以在霍姆斯的法庭證詞和諸多公開發言之間找出任何不一致的地方來攻擊。

霍姆斯在加州聖荷西的聯邦法院說：「我一開始先和父母談，他們讓我動用為了上大學而存的錢來做我的專利，然後我再去募款或借錢。」

霍姆斯2004年從史丹佛大學輟學，理由是她「所有時間都投入研究」；但檢方指控她只是兜售謊言來詐騙投資人而已，兩種說法大相逕庭。

© 2021 AFP