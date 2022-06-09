美國男子到墨西哥度假 出現猴痘癥狀逃離醫院

（法新社瓜達拉哈拉8日電） 墨西哥地方衛生機關今天表示，一名罹患猴痘的美國男性公民偷偷離開瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的醫院，並出境返回美國。

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墨西哥地方衛生部門發表聲明說，這名來自美國德州的48歲男子，無視醫務人員告知應接受猴痘檢測並隔離，於上周末逃離墨西哥太平洋沿岸瓦拉塔港的醫院。

聲明指出，當這名美國人到達醫院時，出現「咳嗽、發冷、肌肉疼痛，以及臉部、頸部和軀幹出現膿皰等癥狀」。

在擅自離開醫院後，這名美國人隨後前往他與伴侶一同住宿的飯店，並於4日搭乘班機離開瓦拉塔港，之後墨國當局才掌握他的行蹤。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）6日向墨西哥當局證實，這名病患已返回美國，經檢驗證實感染猴痘。

在5月27日抵達瓦拉塔港之前，這名病患5月12日至16日期間在德國柏林，接着又到德州達拉斯（Dallas）。

待在墨西哥期間，他還參加了當地一個海灘俱樂部的派對。衛生官員呼籲在5月27日至6月4日期間參加俱樂部相關活動的民眾，應密切監測自己的健康狀況。

世界衛生組織（WHO）今天表示，在猴痘並非為流行病的國家，總計已出現超過1000起病例。

© 2022 AFP