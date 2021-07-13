美國男籃不敵澳洲 奧運熱身賽吞2連敗

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（法新社洛杉磯13日電） 美國男籃繼東京奧運熱身賽首戰爆冷輸給奈及利亞後，今天迎戰澳洲又踢鐵板，比賽的結束前近3分鐘都未添得分數，以83比91輸球，苦吞2連敗，美國隊4連霸之路一開始就遭遇挑戰。

在本屆奧運之前，美國男籃在1992年徵召職業球員以來，熱身賽戰績是54勝2敗，這次在奧運熱身賽接連輸給奈及利亞、澳洲後，敗場數直接追平1992年以來歷年的總和。

里拉德（Damian Lillard）今天外線11投6中，拿下美國隊陣中最多的22分，外加4籃板，而杜蘭特（Kevin Durant）、畢爾（Bradley Beal）各貢獻17、12 分，全隊僅3人得分雙位數。

美國隊上半場結束仍以9分差領先，卻在下半場遭到逆轉，澳洲決勝節後段靠着米爾斯（Patty Mills）挺身而出，開啟一波11比1攻勢，反觀美國隊在杜蘭特倒數2分58秒時兩罰中一後，近3分鐘的時間1分未得，美國隊最終以8分差吞下敗仗，14日熱身賽將與阿根廷交手。

米爾斯為澳洲隊今天致勝功臣，斬獲22分、2籃板、4助攻，隊友殷格斯（Joe Ingles）則進帳17分。

美國隊目前還有3名球員尚未報到，分別為鳳凰城太陽球星布克（Devin Booker）、密爾瓦基公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）與密道頓（Khris Middleton），都還在美國職籃NBA總冠軍賽奮戰，為母隊爭奪冠軍。

© 2021 AFP