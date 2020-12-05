美國疫情未退 拜登盼就職典禮簡化

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（法新社德拉瓦州威明頓市4日電） 2019冠狀病毒疾病仍在全美肆虐，美國總統當選人拜登今天表示，他盼明年1月的就職儀式，會在規模較小的典禮中完成，重點是要保持安全。

拜登告訴記者：「我們將遵循科學和專家給的建議來保持人員安全。」

他說：「所以，幾乎不太可能讓上百萬人擠進華府國家廣場（National Mall）。我想，也不太可能沿着賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）舉辦大型就職遊行。」

「我猜，還是會搭個檯子舉辦儀式，但我不知道一切會怎麼進行。」

最近幾任美國總統都是在國會山莊（US Capitol）的戶外儀式中宣誓就職，他們的前一任總統也會出席。但現任總統川普拒絕承諾參加這次儀式，並持續拒絕承認大選結果。

78歲的拜登，將在2021年1月20日，宣示就任美國第46位總統。

拜登表示，相較於傳統的就職典禮，他希望這次儀式能「比較像（民主黨）代表大會那樣。」

因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的關係，今年民主黨代表大會（Democratic Convention）大部分都采線上方式進行。

拜登說：「我想，你會在全美各州看到許多線上活動，而那將比以往吸引更多人參與。」

他說：「人們想要慶祝、想要說我們接棒了，我們正在向前邁進，民主正在運作。」

拜登還表示，他能肯定的一件事，就是「在我的就職演說中，我將請民眾承諾，戴口罩100天。」

© 2020 AFP