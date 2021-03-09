美國疫情降溫 有助拜登政府大規模接種策略

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（法新社華盛頓8日電） 根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國今天單日染疫病故數低於1000人，為近3個半月來首見。疫情走緩對美國總統拜登來說是好消息，更加有助他的大規模接種策略。

過去24小時美國僅749人因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，遠低於1月12日高峰時單日4473死。

美國上一次單日死亡病例低於1000例是去年11月29 日，當時通報24小時內有822人病故。

這顯示美國疫情持續降溫，感染率和死亡率降到接近萬聖節、感恩節及其他年終假期前的程度。這些節日過後的病例攀升，與民眾旅行和聚會活動增加有關。

疫情走緩對美國總統拜登來說是好消息，更加有助他的大規模接種策略。拜登的1.9兆美元紓困案6日剛在聯邦參議院闖關成功，正待眾議院表決。

美國去年12月展開的疫苗接種作業現正如火如荼進行，全美近1成人口、約3150萬人不是已接種輝瑞藥廠（Pfizer）或莫德納（Moderna）的兩劑疫苗，就是打了嬌生集團（Johnson & Johnson）單劑疫苗。

美國衛生當局今天宣布，完成接種的民眾在室內小型群聚時可免戴口罩，對疫情更顯審慎樂觀。然而在有還沒打疫苗民眾在場及待在公共場所等情況下，仍必須遵守防疫措施。

© 2021 AFP