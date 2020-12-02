美國疫苗問世後 醫護、須長照者優先接種

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（法新社華盛頓1日電） 美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗可望在12月中供數百萬人接種，其中，醫護人員、須接受長照的人將是首批施打對象。

法新社則報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢委員會今天表示，醫護人員和住在長期照護機構的人應該優先接種第一批疫苗。

這兩個被列為可優先接種疫苗的群體共約2400萬人，相當於能在12月施打疫苗的人數，前提是美國藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）生產的疫苗獲得批准，且兩家公司遵守出貨4000萬劑疫苗的承諾。

每個人需要注射兩劑疫苗，在首次接種後，若用的是輝瑞疫苗，3周後須施打第2劑；若是莫德納疫苗，則須在4周後注射第2劑。

CDC資深科學家梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，大多數州都認為可在「3周內」讓所有醫護人員接種疫苗。

目前美國約有300萬人住在長照機構，而染疫身故的美國人中，約40%、相當於10萬人是來自這些機構。

至於醫護相關工作的從業人員，估計約有2100萬人，其中包括在醫院、門診診所、居家照護、藥房、急診等部門工作的人。

© 2020 AFP