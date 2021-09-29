美國疫苗接種率不再有族裔之別 黨派之分仍顯着

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（法新社華盛頓28日電） 根據一份今天公布、獲多方引用的調查，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種行動已消除不同種族的接種率差異，但不同黨派傾向的接種率依然相差甚大。

這份調查是由非營利機構凱撒家庭基金會（KFF）的COVID疫苗監測計畫進行，他們抽樣電訪全美1500人後發現，「現在不同種族和族裔的成人回報已接種的比率差不多」。

9月13至22日間回復KFF研究人員的受訪者中，超過7成（72%）成人回報至少已打過一劑疫苗，這與同時段的美國疾病管制暨預防中心（CDC）官方數據相仿。

其中，71%白人成人、70%黑人成人、73%西班牙裔成人回報已至少接種一劑。

上述數據與先前的結果形成對比。研究人員之前發現，少數族裔過去與現在在醫護場域面臨偏見，使得他們較不信任官方批準的COVID-19疫苗。

凱撒家庭基金會4月份調查指出，60%白人成人、51%黑人成人、47%西班牙裔成人回報已接種一劑疫苗。

白宮COVID-19公平任務小組領導人努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）在簡報會上告訴記者，最新調查是「有心努力消弭隔閡」的成果，包括在教會、理髮廳推動疫苗接種，以及與共乘公司合作等。

而且不只是凱撒家庭基金會，近期其他機構的研究也得到相似結果，包括皮尤（Pew）本月稍早調查逾1萬名成人，以及CDC對1萬9000名成人的調查。

但根據凱撒家庭基金會最新訪調，政治傾向依然是有無接種疫苗的重要因素：9成民主黨人回報已接種一劑疫苗，共和黨人則只有58%。

其他西方國家也出現類似左右派之分，這可能跟保守政黨選民的自由主義傾向有關，但左右效應在美國被放大。

專家提出幾種可能解釋，例如前總統川普（Donald Trump）未明確支持施打疫苗，以及反科學氛圍近幾十年在共和黨紮根等。

保險狀況也可能是影響因子，雖然COVID-19疫苗的費用由政府支付，民眾可免費定點接種，但沒醫療險的人可能還是會害怕突然收到帳單，因而裹足不前。

© 2021 AFP