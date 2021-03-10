美國白警被控殺非裔男案 法院着手組陪審團

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社明尼阿波利斯9日電） 轟動一時的美國非裔男佛洛伊德被白人警蕭文以膝蓋壓頸致死案預計月底開庭，承審法院今天選定首批3位陪審員，分別是化學家、叔叔當警察的混血兒與某公司的稽核。

經長達數小時辯方與檢方的面談，將決定前白人警蕭文（Derek Chauvin）命運的12人組成陪審團，先敲定3人，全案預計從29日開始審理，而敲定陪審團的流程可能得耗費3周時間。

這3人分別是一名年約20或30來歲自稱化學家的白人男子，法官問是否能「公正無私」，他斬釘截鐵回答「可以」，他還告訴辯方從未看過網路瘋傳，蕭文以膝蓋壓制佛洛伊德（George Floyd）頭頸的影音。

有個叔叔當警察，外貌像是混血兒的年輕女孩也獲選。她說，擔任陪審員「超興奮」，而且不會被叔叔左右。

另個獲選的也是白人男子年約30歲，職業是公司財務報表的稽核。他說，「大體上」支持「黑命關天」（Black Lives Matter）運動追求的目標，也就是種族正義，不過從法律觀點而論，有關於佛洛伊德之死，他還沒有下定論。

由於這起命案的庭審備受矚目，數名候選陪審員表達他們對人身安全的顧慮，全案預計4月底宣判，陪審員的真實身分待法院審畢後才會公布。

去年5月25日，明尼蘇達州商家檢舉佛洛伊德持偽鈔購物，白人警察蕭文到場後以膝蓋強壓他的頸部近9分鐘致死，引爆全美反種族主義及反警察暴力示威潮。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2021 AFP